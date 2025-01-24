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ترامب: أرغب في لقاء بوتين قريبا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ترامب
ترامب
الجمعة، 24-01-2025 02:07 ص

الوكيل الإخباري-    صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي اليوم الخميس، بأنه "يرغب حقا" في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا من أجل حل الصراع في أوكرانيا.

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وقال ترامب: "أود حقًا أن أتمكن من مقابلة الرئيس بوتين قريبا لإنهاء هذه الحرب، وهذا ليس من منظور الاقتصاد أو أي شيء آخر، بل من منظور ملايين الأرواح التي تزهق".


وأعرب ترامب عن أمله في أن تتمكن الصين من المساعدة في إنهاء الصراع، قائلا: "لقد كانت لدينا دائما علاقات ممتازة مع الصين، وأتطلع إلى التعاون المثمر. وآمل أن تساعدنا الصين في وقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا. لديهم تأثير كبير على هذا الوضع، ونحن نتطلع إلى التعاون مع روسيا في المستقبل".
وتابع قائلا: "أوكرانيا مستعدة لإبرام صفقة. وللتوضيح، هذه حرب لم يكن ينبغي لها أن تحدث أبدا.. ولو كنت رئيسا، لما حدثت أبدا".


وفي سياق متصل، صرح الفيلسوف وعالم السياسة الروسي ألكسندر دوغين بأن ترامب قد يؤجل حل الصراع في أوكرانيا لأنه يواجه مهام أخرى ذات أولوية.


وقال دوغين لوكالة "ريا نوفوستي": "مهما حدث هناك [في أوكرانيا]، فإن الجميع سيكونون غير سعداء: سنكون نحن غير سعداء، والأوكرانيون سيكونون غير سعداء، والنازيون لدى زيلينسكي سيكونون غير سعداء، والأوروبيون سيكونون غير سعداء. وترامب رجل براغماتي وشخص عاقل بما يكفي لفهم أنه من الأفضل وضع هذا الموضوع جانبا تماما".


وأشار دوغين إلى أن ترامب تم انتخابه لحل مشاكل أخرى، مثل قضية المهاجرين والفساد في الإدارة والعلاقات التجارية مع أوروبا والصين، بالإضافة إلى قضية ضم كندا وغرينلاند. كما أكد أن الخطابات حول حل الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة "كانت جزءا من الاستعراض".

 
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