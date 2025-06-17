ترامب: أريد رضوخا إيرانيا كاملا

وجدد تحذيره لطهران من التعرض للقوات أو المصالح الأميركية، متوعدا "سنرد بقوة شديدة، لن يكون هناك أي رادع".
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