الأربعاء 2025-08-06 02:12 ص
 

ترامب: أريد سحب الولايات المتحدة من النزاع الأوكراني وهذه ليست حربي

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 06-08-2025 12:10 ص

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، بأنه يسعى لـ "سحب الولايات المتحدة" من النزاع الأوكراني.

وقال للصحفيين: "هذه ليست حربي. أنا هنا لإخراجنا منها".

اضافة اعلان


وطلب أحد الصحفيين من الرئيس الأمريكي التعليق على توقيع فلاديمير زيلينسكي قانونا يرفع الحد الأقصى لسن الخدمة في الجيش الأوكراني، مما سيسمح للأوكرانيين فوق 60 عاما بالخدمة في القوات الأوكرانية بعقود.


ورد ترامب قائلا: "هذه فوضى، وأنا هنا لإخراجنا منها. لم أسمع بما ذكرتموه عن رجال فوق الستين وما إلى ذلك، لكن هذه حرب [جو] بايدن، ونحن نعمل بجد للخروج منها".


وأضاف: "خلال الأشهر الخمسة الماضية أوقفت خمس حروب. وبصراحة، كنت أتمنى أن تكون هذه هي السادسة".


وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر، أنه من المقرر وصول المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى روسيا اليوم الأربعاء.


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس خلال مؤتمر صحفي إن "الرئيس ترامب ذكر أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا هذا الأسبوع. نستطيع أن نؤكد ذلك وليس لديّ أي تفاصيل إضافية".


وأضافت أنه على الرغم من أن ترامب "مستاء بوضوح" من روسيا، فإنه "يظل ملتزما بالحلول الدبلوماسية".


وقال ترامب عندما سُئل عما إذا كان لا يزال يخطط لفرض عقوبات ثانوية كاملة على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار حتى يوم الجمعة: "لم أذكر نسبة مئوية قط. لكننا سنفرض عددا لا بأس به من [العقوبات]. سنرى ما سيحدث خلال الفترة القصيرة القادمة.. لدينا اجتماع مع روسيا غدا (اليوم الأربعاء) سنرى ما سيحدث. سنتخذ القرار حينها".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يهدد بسيطرة الحكومة على العاصمة واشنطن .. ما القصة ؟

ل

منوعات تقرير خفر السواحل حول غرق الغواصة "تيتان" يكشف عن مفاجأة صادمة

ل

أخبار محلية 5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"

طائرة تدريب واستطلاع - تعبيرية

عربي ودولي الجزائر .. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل

G

أسواق ومال ترامب يستبعد بيسنت من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي

طائرات في سماء غزة _ أرشيف

فلسطين طائرات بريطانية تواصل التحليق فوق غزة .. ما الهدف ؟

ا

عربي ودولي ترامب: أريد سحب الولايات المتحدة من النزاع الأوكراني وهذه ليست حربي

إنزال جوي لمساعدات فوق غزة

عربي ودولي مسؤولون: ترامب يخطط لتولي إدارة الجهود الإنسانية في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة