الأربعاء 2026-01-28 09:30 ص

ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 28-01-2026 07:55 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن "أسطولا حربيا" أميركيا آخر يتجه نحو إيران، وإنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.اضافة اعلان


وقال ترامب في كلمة له "هناك أسطول حربي رائع آخر يبحر بشكل جميل نحو إيران الآن".

وأضاف "آمل أن يبرموا اتفاقا".
 
 


