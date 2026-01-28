ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران

07:55 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن "أسطولا حربيا" أميركيا آخر يتجه نحو إيران، وإنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. اضافة اعلان





وقال ترامب في كلمة له "هناك أسطول حربي رائع آخر يبحر بشكل جميل نحو إيران الآن".



وأضاف "آمل أن يبرموا اتفاقا".

