الجمعة 2026-01-30 10:05 م

ترامب: أسطول كبير يتجه لإيران أكبر من الذي أبحر إلى فنزويلا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الجمعة، 30-01-2026 08:14 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن أسطولا كبيرا يتجه إلى إيران، مشيرا إلى أنه أكبر من الأسطول الذي أبحر سابقا إلى فنزويلا. اضافة اعلان
 
 


gnews

