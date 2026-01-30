ترامب: أسطول كبير يتجه لإيران أكبر من الذي أبحر إلى فنزويلا

08:14 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن أسطولا كبيرا يتجه إلى إيران، مشيرا إلى أنه أكبر من الأسطول الذي أبحر سابقا إلى فنزويلا. اضافة اعلان



