ترامب: أسمي ما نقوم به ضد إيران عملية عسكرية لا حربا

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده تنفذ "عملية عسكرية" ضد إيران وليست حربا، مؤكدا أن التحركات الأميركية المستمرة منذ 5 أشهر ألحقت "دمارًا هائلا" بالقدرات العسكرية الإيرانية. اضافة اعلان





وأضاف ترامب خلال اجتماع لحكومته في منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاند أن إيران "لم تعد لديها قوات بحرية"، وأن قدراتها على إطلاق الطائرات المسيرة تم القضاء عليها، مشيرا إلى أن سلوك طهران خلال المفاوضات اتسم بـ"عدم الأمانة وانعدام النزاهة"، لكنه قال إن ذلك لا يغير من وضعها "السيئ للغاية".



من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن المحكمة الجنائية الدولية "منظمة غير شرعية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حققت نجاحات دبلوماسية في الشرق الأوسط.



وأضاف روبيو أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يمثل "أمرا غير مسبوق"، معتبرا موافقة حركة حماس على نزع السلاح "إنجازا"، لكنه أقر بوجود "الكثير من العمل" للحفاظ على التفاهمات بين لبنان وإسرائيل والبناء عليها، مؤكدا أن هذا الهدف "قابل للتحقق".



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قال ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل توجيه "ضربات قوية" على إيران، معتبرا أن العمليات "تسير على ما يرام"، ومؤكدا أن طهران "لن يكون أمامها في نهاية المطاف خيار سوى التراجع".



وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن ما يتعين على الولايات المتحدة فعله هو "مواصلة تحقيق الانتصار"، معتبرا أن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى تطورات بشأن إيران.





