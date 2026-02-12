ترامب: أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الشهر المقبل، مشددا على ضرورة إبرام اتفاق مع إيران.

وأضاف ترامب، في تصريحات له مساء الخميس، "الفشل في التوصل إلى اتفاق سيكون "مؤلما جدا" بالنسبة إلى إيران".