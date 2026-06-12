ترامب: أعتقد أن خامنئي وافق على الاتفاق مع أميركا

وعندما سأله أحد الصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان خامنئي وافق على الاتفاق، قال ترامب "أعتقد أن الإجابة هي نعم".
وقال ترامب إن مضيق هرمز سيفتح فور توقيع "تسوية رائعة" لإنهاء حرب إيران، وتوقع أن يحدث التوقيع في غضون أيام.
وأضاف الرئيس الأميركي: "توصلنا للتو إلى تسوية رائعة للحرب مع إيران".
وأشار إلى أن المضيق سيفتح رسميا فور توقيعنا على الاتفاق، وهو ما قد يحدث قريبا.. قريبا جدا.. ربما خلال مطلع الأسبوع في أوروبا".
وأوضح ترامب أنه أجرى للتو محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما تحدث مع زعماء قطر والإمارات والسعودية والبحرين والكويت وغيرهم.
وأضاف أنه سيتحدث قريبا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأشار إلى أن الاتفاق حسم مسألة سعي إيران لتصنيع سلاح نووي.
وقال "أهم شيء أن لدينا اتفاقا يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا على الإطلاق، وهو الهدف الأساسي من كل ما بذلناه (من جهد) للوصول إلى هذا (الاتفاق). لذا، كان هذا إنجازا كبيرا".
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