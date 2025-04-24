ترامب: أعتقد أن لدينا اتفاقا مع بوتين وزيلينسكي

وقال ترامب في أثناء حديثه في البيت الأبيض إنه وجد صعوبة أكبر من المتوقع في العمل مع الرئيس الأوكراني.
وقال مسؤولون آخرون بالإدارة في وقت سابق من اليوم إن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيد المنال وإن الولايات المتحدة قد تنسحب من محادثات السلام إذا لم يتحقق تقدم سريع.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "أعتقد أن روسيا مستعدة ويرى الكثير أن روسيا كانت تأخذ كل شيء دون أي تنازل. وأعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق مع روسيا.. وعلينا الآن التوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي".
وأضاف "كنت أظن أن التعامل مع زيلينسكي سيكون أسهل، لكنه حتى الآن أكثر صعوبة... ومع ذلك أعتقد أننا توصلنا لاتفاق مع كلا الطرفين. آمل أن يلتزما به لأنني أحاول الحد من الإنفاق، وكما تعلمون أنفقنا مبالغ طائلة، لكن المسألة تتعلق بالجانب الإنساني".
وعند سؤاله عن مقترح أميركي قُدم لأوكرانيا يقضي بالاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضا روسية من الناحية القانونية، لم يُجب ترامب بشكل مباشر واكتفى بالقول إنه "لا ينحاز لأي طرف" بين أوكرانيا وروسيا وإن هدفه الأساسي هو إنهاء الحرب.
ويبدو أن تصريحات ترامب تتناقض مع تصريحات بعض المسؤولين الآخرين رفيعي المستوى في الإدارة.
فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قبل ساعات قليلة للصحفيين إن ترامب "يشعر بخيبة أمل" تجاه وتيرة المحادثات وإن زيلينسكي "يبدو أنه يسير في الاتجاه الخطأ".
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