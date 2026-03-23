ترامب: أمام إيران فرصة أخيرة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن أمام إيران "فرصة أخيرة لإنهاء تهديداتها للولايات المتحدة الأميركية"، في وقت أكد فيه أن المحادثات الجارية مع طهران "جيدة جدًا" وتحمل مؤشرات إيجابية نحو التوصل إلى اتفاق.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أن المناقشات مع الجانب الإيراني بدأت مساء السبت، مشيرا إلى أن هناك "فرصة كبيرة جدا للتوصل إلى اتفاق"، وأن إيران "تريد السلام"، مضيفا أنه جرى الاتفاق على أنها "لن تمتلك سلاحا نوويا".