ترامب: أمريكا ستعمل مع إيران لانتشال اليورانيوم المخصب المدفون

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران لانتشال اليورانيوم المخصب المدفون وإرساله إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب خلال مقابلة عبر الهاتف "سنعمل على ذلك معا. سنبدأ العمل مع إيران بوتيرة هادئة وسنبدأ الحفر باستخدام آلات ضخمة... وسنجلبه إلى الولايات المتحدة".