ترامب: أمريكا عادت والحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه

وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض: "أعود إلى هذه القاعة الليلة لأبلغكم أن أمريكا عادت من جديد".
وأضاف: "الحلم الأمريكي ينمو أكبر وأفضل من أي وقت مضى. الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه، وبلادنا على وشك تحقيق عودة لم يشهد العالم مثيلًا لها من قبل، وربما لن يشهد مثيلًا لها مجددًا".
وتابع: "للمرة الأولى في التاريخ الحديث، يعتقد عدد أكبر من الأمريكيين أن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح وليس الخاطئ، وهو رقم قياسي مذهل بلغ 27 نقطة منذ يوم الانتخابات. لقد أنجزنا في 43 يومًا أكثر مما تنجزه معظم الإدارات في 4 أو 8 سنوات".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية المصرية: خطة إعمار غزة يتراوح تنفيذها من ستة أشهر إلى عام
-
سيناتورة أمريكية تتهم ماسك بالتجسس على البيانات الشخصية للأمريكيين
-
الأطول منذ 61 عاما.. خطاب ترامب في الكونغرس استغرق ساعة و40 دقيقة
-
كوريا الشمالية تقترب من استكمال أول طائرة إنذار مبكر
-
مجلس الأمن: مشاورات مغلقة بشأن إعادة إعمار غزة
-
مقتل طيار إثر تحطم طائرة صغيرة في النمسا
-
ترامب: بايدن أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي
-
ترامب يهدد كندا بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية