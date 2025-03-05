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ترامب: أمريكا عادت والحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب بالكونغرس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب بالكونغرس
 
الأربعاء، 05-03-2025 10:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الكونغرس صباح الأربعاء أن "زخم أمريكا قد عاد، والحلم الأمريكي يتصاعد ولا يمكن إيقافه".اضافة اعلان


وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض: "أعود إلى هذه القاعة الليلة لأبلغكم أن أمريكا عادت من جديد".

وأضاف: "الحلم الأمريكي ينمو أكبر وأفضل من أي وقت مضى. الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه، وبلادنا على وشك تحقيق عودة لم يشهد العالم مثيلًا لها من قبل، وربما لن يشهد مثيلًا لها مجددًا".

وتابع: "للمرة الأولى في التاريخ الحديث، يعتقد عدد أكبر من الأمريكيين أن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح وليس الخاطئ، وهو رقم قياسي مذهل بلغ 27 نقطة منذ يوم الانتخابات. لقد أنجزنا في 43 يومًا أكثر مما تنجزه معظم الإدارات في 4 أو 8 سنوات".

روسيا اليوم
 
 
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