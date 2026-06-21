ترامب: أميركا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، "تحدثت مع مسؤولين إيرانيين البارحة وحذرتهم من إغلاق مضيق هرمز".



وحذر ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، من أنه "إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم"، و"إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم القضاء على بلدهم".

اضافة اعلان