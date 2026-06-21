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ترامب: أميركا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 21-06-2026 05:06 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، "تحدثت مع مسؤولين إيرانيين البارحة وحذرتهم من إغلاق مضيق هرمز".

وحذر ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، من أنه "إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم"، و"إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم القضاء على بلدهم".

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وأردف: "أميركا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط"، و"قد نسيطر على مضيق هرمز إذا اضطررنا لذلك".

 
 


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