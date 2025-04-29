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ترامب: أنا أدير الولايات المتحدة والعالم

دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 29-04-2025 10:49 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ولايتيه الرئاسيتين تختلفان بشكل كبير، وأن ولايته الحالية تتميز بأنه يقود "البلاد والعالم".اضافة اعلان


وفي مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتك"، قال ترامب: "في المرة الأولى، كان عليّ القيام بأمرين: إدارة البلاد والبقاء على قيد الحياة، فقد كان هناك العديد من الأشخاص الفاسدين. أما في المرة الثانية، فأنا أدير البلاد والعالم".

وعن احتمالية الترشح لولاية رئاسية ثالثة، قال ترامب: "ليس هذا أمراً أتطلع للقيام به، وأعتقد أنه سيكون صعباً للغاية".

وقد باشر ترامب، منذ عودته إلى منصب الرئاسة في يناير، تنفيذ سلسلة واسعة من الإجراءات التنفيذية، حيث أثارت قراراته بشأن الهجرة والتجارة جدلاً واسعاً، وواجهت اعتراضات قضائية وانتقادات من قادة دوليين.

وعلى صعيد التجارة، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على معظم دول العالم، بما في ذلك الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، رغم أنه علّق بعض الرسوم الخاصة بعدد من الدول حتى شهر يوليو. وقد أدّت هذه القرارات المتغيرة إلى اضطرابات في الأسواق العالمية، وزادت من حالة القلق الاقتصادي.

وشهدت علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها التقليديين توتراً، خاصة بعد التصريحات المتعلقة بشراء جزيرة غرينلاند، وطرح فكرة انضمام كندا إلى الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس اليوم الثلاثاء إلى ولاية ميشيغان، للمشاركة في تجمع جماهيري سيُقام في مقاطعة ماكومب، احتفالاً بمرور 100 يوم على عودته إلى الحكم.

روسيا اليوم
 
gnews

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