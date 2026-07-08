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ترامب: أنا على رأس قائمة الاغتيالات لإيران

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أرشيفية
 
الأربعاء، 08-07-2026 07:56 م

الوكيل الإخباري- دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عن طريقة تعامله مع الحرب مع إيران، واصفا إدارته للملف خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بأنها "نجاح كبير".

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وقال، في مؤتمر صحفي عقب اختتام قمة الناتو، إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجددا، مضيفا أن "أي شيء سيحدث سينتهي بسرعة كبيرة".


وتحدث ترامب عن القيادة الإيرانية، قائلا: "كان لديهم قادة، ورحلوا... والآن لديهم مجموعة أخرى من القادة. وقد يرحلون هم أيضا".


وأضاف أن القادة الإيرانيين أصبحوا "أكثر عقلانية"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه "ليس متأكدا" مما إذا كان يرغب في إبرام صفقة معهم.


وقال ترامب: "لا يمكنك السماح للمجانين بامتلاك أسلحة نووية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستجعل الأمور أكثر أمانا بالنسبة للنفط".


وكرر ترامب حديثه عن كونه مستهدفا من إيران، قائلا: "أنا رقم واحد على قائمة الاغتيالات لإيران"، وأضاف: "هل تعلمون أمرا؟ قد أرحل أنا أيضا، لأنني على رأس قائمة أهدافهم".


وفي سياق آخر، قال ترامب إن طائرة الرئاسة الأميركية الجديدة ستتجه من قطر إلى قاعدتين في أوروبا.

 
 


gnews

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