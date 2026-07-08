ترامب: أنا على رأس قائمة الاغتيالات لإيران

وتحدث ترامب عن القيادة الإيرانية، قائلا: "كان لديهم قادة، ورحلوا... والآن لديهم مجموعة أخرى من القادة. وقد يرحلون هم أيضا".
وأضاف أن القادة الإيرانيين أصبحوا "أكثر عقلانية"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه "ليس متأكدا" مما إذا كان يرغب في إبرام صفقة معهم.
وقال ترامب: "لا يمكنك السماح للمجانين بامتلاك أسلحة نووية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستجعل الأمور أكثر أمانا بالنسبة للنفط".
وكرر ترامب حديثه عن كونه مستهدفا من إيران، قائلا: "أنا رقم واحد على قائمة الاغتيالات لإيران"، وأضاف: "هل تعلمون أمرا؟ قد أرحل أنا أيضا، لأنني على رأس قائمة أهدافهم".
وفي سياق آخر، قال ترامب إن طائرة الرئاسة الأميركية الجديدة ستتجه من قطر إلى قاعدتين في أوروبا.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل تطورات إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الإرهاب
-
إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرضها لهجوم
-
ترامب: قد نضرب إيران مجددا الليلة
-
قادة الناتو يجددون الالتزام بالدفاع الجماعي ويعلنون تعزيز القدرات العسكرية
-
ترامب يبلغ أعضاء الناتو برغبة الولايات المتحدة في البقاء ضمن الحلف
-
عون: لا يمكنني مشاهدة وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر
-
6 آلاف بحّار لا يزالون عالقين بسبب مضيق هرمز
-
أردوغان: يجب أن نتضامن في مواجهة جميع أشكال الإرهاب