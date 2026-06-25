ترامب: أنا على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تمكنت من تحقيق ما وصفه بـ"اتفاق تاريخي" لم ينجح أي رئيس أمريكي سابق في التوصل إليه، في إشارة إلى الاتفاق مع إيران. اضافة اعلان





وأكد ترامب أن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق الأسبوع الماضي لإنهاء الصراع مع طهران، إضافة إلى فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة.



وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام، على حد تعبيره.



وفي الشأن الاقتصادي، أوضح ترامب أن الأسواق المالية الأمريكية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ توقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن البورصة وحسابات التقاعد سجلت صعوداً كبيراً، بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار النفط خلال اليوم.



كما لفت إلى أن الولايات المتحدة تستعد، مع دخول عامها الـ250، لما وصفه بطفرة اقتصادية غير مسبوقة على مستوى العالم" لم تشهدها أي دولة من قبل.











