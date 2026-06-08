الإثنين 2026-06-08 03:15 ص

ترامب: أنا من يتخذ جميع القرارات ونتنياهو لا يتخذ القرارات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الإثنين، 08-06-2026 01:36 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نُشرت الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، لأن ترامب هو "صاحب القرار".اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله "لن يكون لديه أي خيار".

وكان ترامب قال إنه سيتصل بنتنياهو ليطلب منه عدم الرد على إطلاق إيران دفعات صواريخ باتجاه إسرائيل، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأحد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعليق الرحلات في مطار بطهران حتى إشعار آخر

عربي ودولي تعليق الرحلات في مطار بطهران حتى إشعار آخر

تعبيرية

طب وصحة سبب غير متوقع لأحد أكثر أنواع السرطان انتشارا

النفط يصعد بأكثر من دولارين للبرميل

أسواق ومال النفط عالميا يصعد بأكثر من دولارين للبرميل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أنا من يتخذ جميع القرارات ونتنياهو لا يتخذ القرارات

أفاعٍ سامة تهدد معسكر أحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

ترند أفاعٍ سامة تهدد معسكر أحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

تشييع جثمان الشرطي أنس إبراهيم أحمد الخوالدة

أخبار محلية الأمن ينعى الشرطي أنس الخوالدة

البقاء لله

الوفيات وفيات الاثنين 8-6-2026

القنوات الناقلة للقاء النشامى أمام كولومبيا والتشكيلة الرسمية للنشامى

أخبار محلية القنوات الناقلة للقاء النشامى أمام كولومبيا والتشكيلة الرسمية للنشامى



 
 






الأكثر مشاهدة

 