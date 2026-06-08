ترامب: أنا من يتخذ جميع القرارات ونتنياهو لا يتخذ القرارات

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله "لن يكون لديه أي خيار".
وكان ترامب قال إنه سيتصل بنتنياهو ليطلب منه عدم الرد على إطلاق إيران دفعات صواريخ باتجاه إسرائيل، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأحد.
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