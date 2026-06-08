ترامب: أنا من يتخذ جميع القرارات ونتنياهو لا يتخذ القرارات

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نُشرت الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، لأن ترامب هو "صاحب القرار". اضافة اعلان





ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله "لن يكون لديه أي خيار".



وكان ترامب قال إنه سيتصل بنتنياهو ليطلب منه عدم الرد على إطلاق إيران دفعات صواريخ باتجاه إسرائيل، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأحد.





