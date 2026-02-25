ترامب: أنهيت 8 حروب في 10 أشهر

وأكد ترامب أن جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، أُعيدوا بموجب الاتفاق، مشيرًا إلى تعاون حماس مع إسرائيل لاستعادة رفات القتلى، رغم استمرار الاشتباكات على مستوى منخفض.
وجاءت تصريحاته وسط تقارير عن غارتين إسرائيليتين جديدتين على مناطق في رفح جنوبي غزة.
وكان ترامب قد أسس "مجلس السلام" في إطار مساعي التسوية السلمية في قطاع غزة، وفقًا للاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، وهو سيتولى إدارة القطاع.
ومع ذلك، تشير المعلومات إلى أن المجلس سيمتد نطاق عمله ليشمل منع النزاعات وحلّها في مناطق أخرى من العالم.
يُذكر أن المجلس جمع حتى الآن نحو 5 مليارات دولار من أعضائه، بينما تستمر المفاوضات بشأن التزامات الدول الأخرى بنحو مليار دولار من كل دولة.
روسيا اليوم
