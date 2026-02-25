الأربعاء 2026-02-25 09:04 ص

ترامب: أنهيت 8 حروب في 10 أشهر

ترامب: أنهيت 8 حروب في 10 أشهر
ترامب: أنهيت 8 حروب في 10 أشهر
 
الأربعاء، 25-02-2026 08:57 ص
الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب حالة الاتحاد، إنه أنهى 8 حروب خلال الأشهر العشرة الأولى من ولايته الثانية، بما في ذلك الحرب في غزة عبر اتفاق وقف إطلاق نار تفاوض عليه.اضافة اعلان


وأكد ترامب أن جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، أُعيدوا بموجب الاتفاق، مشيرًا إلى تعاون حماس مع إسرائيل لاستعادة رفات القتلى، رغم استمرار الاشتباكات على مستوى منخفض.

وجاءت تصريحاته وسط تقارير عن غارتين إسرائيليتين جديدتين على مناطق في رفح جنوبي غزة.

وكان ترامب قد أسس "مجلس السلام" في إطار مساعي التسوية السلمية في قطاع غزة، وفقًا للاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، وهو سيتولى إدارة القطاع.

ومع ذلك، تشير المعلومات إلى أن المجلس سيمتد نطاق عمله ليشمل منع النزاعات وحلّها في مناطق أخرى من العالم.

يُذكر أن المجلس جمع حتى الآن نحو 5 مليارات دولار من أعضائه، بينما تستمر المفاوضات بشأن التزامات الدول الأخرى بنحو مليار دولار من كل دولة.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: طهران تطور صواريخ قد تصل إلى الولايات المتحدة

جلسة مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية 20 حزيران موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم من مواليد 2007

ترامب: أنهيت 8 حروب في 10 أشهر

عربي ودولي ترامب: أنهيت 8 حروب في 10 أشهر

تعبيرية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 5 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

عمال الإنقاذ

عربي ودولي 30 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل

ذهب

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

براميل النفط

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة تلقت أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي



 






الأكثر مشاهدة