ترامب: أود أن أتجنب الصراع مع إيران

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إنه يود تجنب الصراع مع إيران، مضيفا أن إسرائيل من المرجح أن توجه ضربة لإيران لكنه لا يريد القول إنها وشيكة. اضافة اعلان





وقال للصحفيين في البيت الأبيض "أود تجنب الصراع. سيتعين على إيران التفاوض بجدية أكثر، مما يعني أنها ستضطر إلى تقديم شيء لا ترغب في تقديمه لنا حاليا".