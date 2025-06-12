ترامب: أود أن أتجنب الصراع مع إيران

وقال للصحفيين في البيت الأبيض "أود تجنب الصراع. سيتعين على إيران التفاوض بجدية أكثر، مما يعني أنها ستضطر إلى تقديم شيء لا ترغب في تقديمه لنا حاليا".
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