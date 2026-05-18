ترامب: أوقفنا هجوما عسكريا كان مقررا غدا على إيران بطلب من قادة خليجيين

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين إنه قرر تعليق هجوم عسكري كان مقررا على إيران "غدا"، بناء على طلب من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، أن القادة الخليجيين أبلغوه بأن "مفاوضات جادة" تجري حاليا، وأن اتفاقا "مقبولا جدا" للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط "سيتم التوصل إليه".