ترامب: أوقفنا 8 حروب وسنوقف حربا إضافية هي من الأصعب

وأضاف خلال بدء مراسم تدشين مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، خلال مشاركته في منتدى دافوس، "أظن بأن هناك حرب أخرى ستنهى قريبا، ظننت أنها ستكون الأسهل لكن تبين أنها الأكثر صعوبة"، في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وبين ان 29 ألف شخص قتلوا الشهر الماضي، أغلبهم من الجنود الروس والأوكرانيين، "وهذا أمر مريع ولكننا حققنا الكثير من التقدم وعقدنا اجتماعات مع كلا الطرفين".
وتابع، " السلام في الشرق الأوسط، موجود الآن"، لافتا إلى أن المجلس سيضم القادة الأفضل في العالم، وشاكرا الدول التي قبلت الانضمام إلى المجلس.
وعن غزة قال ترامب إنه أبقى وقف اطلاق النار صامدا وكذلك المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى الاقتراب من استعادة جثة المحتجز الأخيرة في غزة.
وأكد ترامب على الالتزام الكامل في إعادة إعمار قطاع غزة، ونزع السلاح من حماس، بالإضافة إلى الإعلان عن أمور أخرى بعد تدشين مجلس السلام.
-
أخبار متعلقة
-
بمشاركة الأردن .. دافوس تشهد توقيع ميثاق مجلس السلام رسمياً
-
بدء مراسم توقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس
-
العراق يباشر محاكمة معتقلي داعش المرحلين من سوريا
-
هاكابي: أجلنا ضربة إيران ولم نلغها
-
بريطانيا: لن نوقع اليوم على ميثاق "مجلس السلام"
-
مصر.. القبض على رجل أعمال سوري شهير قبل سفره لتركيا
-
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها بين أوكرانيا وروسيا
-
إسرائيل تدرس بيع حصص بشركات أسلحة كبرى لتعويض تكاليف الحرب