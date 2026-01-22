ترامب: أوقفنا 8 حروب وسنوقف حربا إضافية هي من الأصعب

01:50 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن إدارته أوقفت 8 حروب وستوقف حربا إضافية هي من الأصعب، مبينا أن مجلس فرصة ليكون من أهم الكيانات.





وأضاف خلال بدء مراسم تدشين مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، خلال مشاركته في منتدى دافوس، "أظن بأن هناك حرب أخرى ستنهى قريبا، ظننت أنها ستكون الأسهل لكن تبين أنها الأكثر صعوبة"، في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.



وبين ان 29 ألف شخص قتلوا الشهر الماضي، أغلبهم من الجنود الروس والأوكرانيين، "وهذا أمر مريع ولكننا حققنا الكثير من التقدم وعقدنا اجتماعات مع كلا الطرفين".



وتابع، " السلام في الشرق الأوسط، موجود الآن"، لافتا إلى أن المجلس سيضم القادة الأفضل في العالم، وشاكرا الدول التي قبلت الانضمام إلى المجلس.



وعن غزة قال ترامب إنه أبقى وقف اطلاق النار صامدا وكذلك المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى الاقتراب من استعادة جثة المحتجز الأخيرة في غزة.



وأكد ترامب على الالتزام الكامل في إعادة إعمار قطاع غزة، ونزع السلاح من حماس، بالإضافة إلى الإعلان عن أمور أخرى بعد تدشين مجلس السلام.

