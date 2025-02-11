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ترامب: أوكرانيا قد تصبح روسية يوما ما

ب
دونالد ترامب
الثلاثاء، 11-02-2025 08:18 ص

الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا يجب أن تضمن سلامة الموارد التي خصصتها واشنطن لها، مشيرا إلى أنها "قد تصبح روسية يوما ما".

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وقال ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز"، أمس الاثنين: "لديهم (الأوكرانيون) أرض ذات قيمة هائلة في ما يخص احتياطات المعادن النادرة والنفط والغاز وغير ذلك".


وتابع: "أريد أن تكون أموالنا بسلامة، لأننا ننفق مئات المليارات من الدولارات. وبإمكانهم عقد الصفقة أو عدم عقدها. وهم قد يصبحون تابعين لروسيا يوما ما، أو قد لا يصبحون تابعين لروسيا".

وأضاف ترامب أن واشنطن تحيط أوكرانيا علما بأنها ترغب في استعادة مواردها، قائلا: "أرغب في استعادتها".


وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا "أكثر من 300 مليار دولار، وربما 350، بينما قدمت أوروبا 100 مليار"، حسب قوله.


وكان ترامب قد دعا أوروبا في وقت سابق لزيادة دعمها لأوكرانيا، لتكون مساهمتها مماثلة للمساهمة الأمريكية.


كما أعلن ترامب للصحفيين الأسبوع الماضي عن اهتمام واشنطن بتوريدات المعادن النادرة من أوكرانيا مقابل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لكييف.

 

RT

 
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