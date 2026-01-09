ترامب: أي اتفاق نووي جديد سيشمل "أطرافا أخرى" بالإضافة إلى موسكو وواشنطن

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة إشراك دول أخرى (الصين) إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا في أي اتفاق جديد بشأن اتفاقية الحد من الأسلحة النووية.



وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، قال ترامب ردا على سؤال حول الوضع المتعلق بانتهاء المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت): "إذا انتهت، فقد انتهت"، مضيفا: "ربما يجدر بنا إشراك لاعبين آخرين".

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تهدف بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت" إلى إبرام "اتفاق أكثر فائدة" يشمل الصين، في إشارة إلى رغبة واشنطن في توسيع نطاق الاتفاقات النووية لتستقطب قوى نووية أخرى.



يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن موسكو مستعدة بعد 5 فبراير 2026 لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام، مشترطا ذلك برد مماثل من الولايات المتحدة. وقد وصف ترامب حينها اقتراح بوتين بأنه "فكرة جيدة"، وفقا لتقارير إعلامية.



تُعتبر معاهدة "نيو ستارت"، التي تم تمديدها سابقا، آخر اتفاقية رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو، وينتهي العمل بها في فبراير 2026 إذا لم يتم تجديدها أو إبرام اتفاق جديد.