ترامب: أي هجوم من قبل الحوثيين سننظر إليه على أنه هجوم إيران

وأضاف أن "أي هجوم أو رد لاحق من جانب الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة ولا توجد أي ضمانات بأن القوة ستتوقف عند هذا الحد. وكانت إيران تتظاهر بأنها ضحية بريئة لإرهابيين مارقين فقدت السيطرة عليهم، لكنها لم تفقد السيطرة. وهي تملي عليهم كل خطواتهم وتزودهم بالأسلحة والأموال والمعدات العسكرية المتطورة، وكذلك ما يسمى بالاستطلاعات".
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