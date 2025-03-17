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ترامب: أي هجوم من قبل الحوثيين سننظر إليه على أنه هجوم إيران

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 17-03-2025 09:33 م

الوكيل الإخباري-   توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بـ "عواقب وخيمة"، وحملها المسؤولية عن أي هجوم تنفذه جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية.

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وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، إن "مئات الهجمات التي ينفذها الحوثيون، عناصر العصابات الأشرار والمجرمون الذين يتخذون من اليمن مقرا لهم، والذين يكرههم الشعب اليمني، ينحدرون من إيران وصنعتهم إيران".

 

وأضاف أن "أي هجوم أو رد لاحق من جانب الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة ولا توجد أي ضمانات بأن القوة ستتوقف عند هذا الحد. وكانت إيران تتظاهر بأنها ضحية بريئة لإرهابيين مارقين فقدت السيطرة عليهم، لكنها لم تفقد السيطرة. وهي تملي عليهم كل خطواتهم وتزودهم بالأسلحة والأموال والمعدات العسكرية المتطورة، وكذلك ما يسمى بالاستطلاعات".

 
 
gnews

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