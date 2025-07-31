ترامب: إبرام اتفاق تجاري مع كندا قد يكون صعبا

وتعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال أيلول، وفق ما ذكر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء، موضحا أن هدفه هو الإبقاء على فرص حل الدولتين.
وأضاف كارني أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق قافلة مساعدات إنسانية من دمشق إلى السويداء لدعم الأسر المتضررة
-
تسجيل ثمانية زلازل في كامتشاتكا خلال ساعة واحدة
-
إصابة 23 شخصا اثر سقوط لعبة ملاهي في السعودية - فيديو
-
إيران تطالب الولايات المتحدة بتعويضات قبل الدخول في محادثات نووية
-
قتيل وأكثر من 20 جريحا في قصف روسي على كييف
-
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول أوكرانيا اليوم
-
الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلغورود
-
كندا: سنعترف بدولة فلسطين بعد توفر هذه الشروط .. تفاصيل