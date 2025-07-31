ترامب: إبرام اتفاق تجاري مع كندا قد يكون صعبا

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه سيكون من الصعب إبرام اتفاق تجاري مع كندا بعد أن أعلنت الأخيرة دعمها لقيام دولة فلسطينية. اضافة اعلان





وتعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال أيلول، وفق ما ذكر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء، موضحا أن هدفه هو الإبقاء على فرص حل الدولتين.



وأضاف كارني أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها.



