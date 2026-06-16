ترامب: إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس ونشر نصه رسميا خلال يومين

وأضاف ترامب أن الإدارة الأميركية ستنشر نص الاتفاق بشكل رسمي، وستعرض مذكرة التفاهم المتعلقة به عبر وسائل الإعلام خلال يومين، مشيرا إلى عقد مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل الاتفاق.
وأوضح أن الاتفاق "يدور حول شيء واحد، وهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا"، متوقعا أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة.
وفي سياق متصل، قال ترامب إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل بحلول يوم الجمعة.
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