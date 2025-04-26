السبت 2025-04-26 02:05 ص
 

ترامب: إدخال الدواء والغذاء لغزة أمر صعب

ترامب
ترامب
 
السبت، 26-04-2025 12:50 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن غزة".

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وأضاف ان إدخال الدواء والغذاء إلى غزة أمر صعب.

 
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