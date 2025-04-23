ترامب: إذا لم تبرم الصين اتفاقا تجاريا فستحدد أميركا شروطه

وأضاف للصحفيين أنه سيكون لطيفا للغاية في المفاوضات مع بكين، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ستنخفض بشدة بعد التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس إلى الصفر.
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