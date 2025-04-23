ترامب: إذا لم تبرم الصين اتفاقا تجاريا فستحدد أميركا شروطه

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه في حال عدم موافقة الصين على اتفاق تجاري، فإن الولايات المتحدة ستحدد شروطه. اضافة اعلان





وأضاف للصحفيين أنه سيكون لطيفا للغاية في المفاوضات مع بكين، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ستنخفض بشدة بعد التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس إلى الصفر.