ترامب: إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق فسأفعل ما يجب علي فعله

وأضاف ترامب لصحفيين "إذا لم تلتزم إيران باتفاقها، أو إذا لم تتصرف بشكل لائق، فسأفعل ما يجب عليّ فعله".
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