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ترامب: إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق فسأفعل ما يجب علي فعله

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أرشيفية
 
الإثنين، 22-06-2026 11:44 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، "سأفعل ما يجب عليّ فعله" إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن.

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وأضاف ترامب لصحفيين "إذا لم تلتزم إيران باتفاقها، أو إذا لم تتصرف بشكل لائق، فسأفعل ما يجب عليّ فعله".

 
 


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