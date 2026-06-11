ترامب: إذا لم توقع إيران على اتفاق فسنقصفها مجدداً حتى ندمرها تماماً

09:01 ص

الوكيل الإخباري- توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، الخميس، بتدمير إيران إذا لم توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة. اضافة اعلان





وقال ترامب لـ"فوكس نيوز" Fox News: "إذا لم توقع إيران قريباً على اتفاق فسنقصفها مجدداً حتى ندمرها تماماً".



وأضاف أن "الإسرائيليين لم يشاركوا في الضربات على إيران".





