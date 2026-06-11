ترامب: إذا لم توقع إيران على اتفاق فسنقصفها مجدداً حتى ندمرها تماماً

وقال ترامب لـ"فوكس نيوز" Fox News: "إذا لم توقع إيران قريباً على اتفاق فسنقصفها مجدداً حتى ندمرها تماماً".
وأضاف أن "الإسرائيليين لم يشاركوا في الضربات على إيران".
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