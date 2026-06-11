الخميس 2026-06-11 10:43 ص

ترامب: إذا لم توقع إيران على اتفاق فسنقصفها مجدداً حتى ندمرها تماماً

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الخميس، 11-06-2026 09:01 ص
الوكيل الإخباري-    توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، الخميس، بتدمير إيران إذا لم توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وقال ترامب لـ"فوكس نيوز" Fox News: "إذا لم توقع إيران قريباً على اتفاق فسنقصفها مجدداً حتى ندمرها تماماً".

وأضاف أن "الإسرائيليين لم يشاركوا في الضربات على إيران".
 
 


gnews

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