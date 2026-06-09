ترامب: إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع عودة الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكداً أن الأوضاع تسير في الاتجاه الصحيح.

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