الثلاثاء 2026-06-09 02:09 ص

ترامب: إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 09-06-2026 01:12 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع عودة الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكداً أن الأوضاع تسير في الاتجاه الصحيح.

اضافة اعلان


وأضاف ترامب أنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعود إلى الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن "الأمور تسير على ما يرام، وإيران تقوم بما يتوجب عليها".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن زلزالا قوته 5 درجات ضرب منطقة تابعة لإقليم هرمزجان بجنوب إيران في وقت مبكر من الثلاثاء. وذكرت أن مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترا.

عربي ودولي زلزال بقوة 5 درجات يضرب إيران

وفيات الثلاثاء 9-6-2026

الوفيات وفيات الثلاثاء 9-6-2026

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

قالت دائرة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، إن الطقس سيكون صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، خاصة في منا

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

تعبيرية

تكنولوجيا للحد من الإرسال غير المقصود.. "غوغل ماسجز" يضيف ميزة جديدة

إسرائيل تعلن اعتراض "هدف جوي مشبوه أطلق من اليمن"

عربي ودولي إسرائيل تعلن اعتراض "هدف جوي مشبوه أطلق من اليمن"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران

أعلام باكستان والولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي إيران: نتبادل الآراء مع أمريكا عبر باكستان بشأن النص النهائي



 
 






الأكثر مشاهدة

 