ترامب: إسرائيل هي من تحدد طبيعة الخطوة التالية بالتشاور معي

01:32 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/720794 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن تصريحاته كان لها دور في دفع حركة حماس للإفراج عن دفعة من الأسرى في غزة، مشيرًا إلى أنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفعل "ما يحلو له" حين أعلنت حماس أنها "لن تفرج عنهم". اضافة اعلان





وأضاف ترامب أن إسرائيل هي من تحدد طبيعة الخطوة التالية "بالتشاور" معه، مؤكدا أن صفقة الأسلحة مع تل أبيب أبرمت خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، لكنها لم تُسلَّم، مضيفا أنه يرى الأمر من منظور مختلف يقوم على "السلام عبر القوة".