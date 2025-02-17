ترامب: إسرائيل هي من تحدد طبيعة الخطوة التالية بالتشاور معي

وأضاف ترامب أن إسرائيل هي من تحدد طبيعة الخطوة التالية "بالتشاور" معه، مؤكدا أن صفقة الأسلحة مع تل أبيب أبرمت خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، لكنها لم تُسلَّم، مضيفا أنه يرى الأمر من منظور مختلف يقوم على "السلام عبر القوة".
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