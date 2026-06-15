ترامب: إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم وليتدفق النفط

وقال ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "تم إبرام الاتفاق مع إيران.. تهانينا للجميع".
وأضاف أنه، بموجب الاتفاق، سيفتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون رسوم، إضافة إلى رفع الحصار البحري.
وتابع: "سفن العالم، شغّلوا محركاتكم. فليتدفق النفط!".
قبل ذلك، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، ليل الأحد/الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة.
وقال شريف عبر حسابه على "إكس"، إن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة 19 حزيران في سويسرا.
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