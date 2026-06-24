ترامب: إيران أبلغتنا أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لا توجد أي رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أي رسوم أخرى تفرضها أو تتقاضاها من السفن التي تعبر مضيق هرمز. اضافة اعلان





وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن التقارير التي تحدثت خلاف ذلك غير صحيحة، مؤكداً أن المفاوضات ستنتهي فوراً إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تمنح إيران أي أموال، ولم تفرج لها عن أي أموال من أموالها، مضيفاً أن واشنطن ستفرج عن جزء من الأموال الخاضعة لسيطرتها لصالح المزارعين ومربي الماشية الأميركيين؛ لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها.



وقال ترامب، إن الغذاء مطلوب بشدة في إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستقوم بشرائه لها حصراً من الولايات المتحدة.





