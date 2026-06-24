ترامب: إيران أبلغتنا أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن التقارير التي تحدثت خلاف ذلك غير صحيحة، مؤكداً أن المفاوضات ستنتهي فوراً إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تمنح إيران أي أموال، ولم تفرج لها عن أي أموال من أموالها، مضيفاً أن واشنطن ستفرج عن جزء من الأموال الخاضعة لسيطرتها لصالح المزارعين ومربي الماشية الأميركيين؛ لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها.
وقال ترامب، إن الغذاء مطلوب بشدة في إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستقوم بشرائه لها حصراً من الولايات المتحدة.
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