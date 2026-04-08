ترامب: إيران أرسلت للولايات المتحدة مقترحا "قابلا للتطبيق" من 10 نقاط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الثلاثاء – الأربعاء، إن الولايات المتحدة تلقت من إيران مقترحاً من 10 نقاط، وترى الولايات المتحدة أنه أساس عملي للتفاوض.

اضافة اعلان



وأضاف ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، أنه تم الاتفاق على جميع نقاط "الخلاف" السابقة تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران.