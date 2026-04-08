ترامب: إيران أرسلت للولايات المتحدة مقترحا "قابلا للتطبيق" من 10 نقاط

الأربعاء، 08-04-2026 01:55 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الثلاثاء – الأربعاء، إن الولايات المتحدة تلقت من إيران مقترحاً من 10 نقاط، وترى الولايات المتحدة أنه أساس عملي للتفاوض.

وأضاف ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، أنه تم الاتفاق على جميع نقاط "الخلاف" السابقة تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران.


وأشار إلى أن فترة الأسبوعين التي سيتم وقف إطلاق النار خلالها ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله.
وقال "نيابةً عن الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتي رئيسًا لها ... إنه لشرفٌ لي أن أرى هذه المشكلة المزمنة تقترب من الحل".

 
 


