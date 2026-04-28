ترامب: إيران ابلغتنا أنها بحالة انهيار

05:46 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران أبلغتنا للتو أنها بحالة انهيار، وتطالبنا بفتح مضيق هرمز بأسرع وقت بينما تحاول تحديد وضعها القيادي.





من جهتها، نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن وزير الطاقة الأميركي أنه يمكن فتح مضيق هرمز دون إزالة جميع الألغام.





