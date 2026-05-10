ترامب: إيران استغلت الولايات المتحدة 47 عاما ولن تضحك علينا بعد الآن

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن إيران "كانت تتلاعب بالولايات المتحدة وبقية العالم لمدة 47 عاما" عبر المماطلة والتأجيل، مضيفا أنها "حققت مكسبا كبيرا" عندما أصبح باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، أن أوباما "لم يكن جيدا معهم فحسب، بل كان عظيما"، معتبرا أنه "انحاز إلى جانبهم، وتخلى عن إسرائيل وجميع الحلفاء الآخرين"، ومنح إيران "فرصة جديدة وقوية جدا للحياة".