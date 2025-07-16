الأربعاء 2025-07-16 06:48 ص
 

ترامب: إيران تأمل بإجراء محادثات معنا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 16-07-2025 05:21 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن إيران تأمل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأميركية، لكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث معها.اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين بعد وصوله إلى واشنطن قادما من بيتسبرج "يريدون التحدث. لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم"، في إشارة إلى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.
 
 
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