ترامب: إيران تتوسل اتفاقا جديدا بعد أن وجهنا لها ضربات قاسية

10:04 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق"، وذلك خلال مراسم أداء كيفن وورش اليمين رسميا رئيسا لـ"الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي. اضافة اعلان





وأضاف ترامب: "سنرى ما ستؤول إليه الأمور"، في تصريحات جديدة تناول فيها الملف الإيراني والتصعيد العسكري الأمريكي.



وأكد ترامب أن الولايات المتحدة "وجهت ضربات قاسية لإيران ولم يكن أمامها أي خيار آخر"، مشددا على أن طهران "لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا".





