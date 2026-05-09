السبت 2026-05-09 10:43 م

ترامب: إيران ترغب في اتفاق وننتظر ردها قريباً

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
السبت، 09-05-2026 09:54 م
الوكيل الإخباري-    أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتوقع تلقي رد من إيران "قريباً جداً" على أحدث المقترحات الأميركية، مشيراً إلى أن طهران "لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق".اضافة اعلان


جاءت تصريحات ترامب بحسب ما أشارت له الصحافية الفرنسية مارغوت حداد خلال اتصال هاتفي، حيث تحدث عن تطورات الملف الإيراني، إلى جانب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي إن إيران ما زالت تبدي رغبة واضحة في التوصل إلى اتفاق، في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية الأميركية على طهران.
 
 


