السبت 2026-01-31 12:23 ص

ترامب: إيران تريد "أن تبرم اتفاقا"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الجمعة، 30-01-2026 10:26 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة،  أن إيران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن تتفادى من خلاله الضربة العسكرية التي يهددها بها، مشيرا إلى أنه أمهل طهران فترة زمنية لم يحددها للرد على مقترحاته.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضوي: "يمكنني القول إنهم يريدون أن يبرموا اتفاقا".


وردا على سؤال عما إذا كان أمهل الجمهورية الإسلامية فترة محددة، أجاب ترامب: "نعم، قمت بذلك"، مضيفا أن طهران هي "الوحيدة التي تعرف" هذه المهلة.

 
 


