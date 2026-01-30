ترامب: إيران تريد "أن تبرم اتفاقا"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن إيران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن تتفادى من خلاله الضربة العسكرية التي يهددها بها، مشيرا إلى أنه أمهل طهران فترة زمنية لم يحددها للرد على مقترحاته.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضوي: "يمكنني القول إنهم يريدون أن يبرموا اتفاقا".