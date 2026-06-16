ترامب: إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقاً

09:39 ص

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي "أبداً"، في أحدث تصريحاته بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين واشنطن وطهران. اضافة اعلان





وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن طهران التزمت بشكل واضح بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، معتبراً أن هذا التعهد يمثل أحد أبرز مخرجات الاتفاق الجاري العمل على استكمال تفاصيله خلال الأسابيع المقبلة.





