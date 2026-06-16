ترامب: إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقاً

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن طهران التزمت بشكل واضح بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، معتبراً أن هذا التعهد يمثل أحد أبرز مخرجات الاتفاق الجاري العمل على استكمال تفاصيله خلال الأسابيع المقبلة.
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