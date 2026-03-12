ترامب: إيران تقترب من نقطة الهزيمة

08:27 ص

الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن إيران على وشك الهزيمة، لكنه حذر من أن القوات الأميركية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من "شبه المستحيل" إعادة بناء البلاد. اضافة اعلان





وقال ترامب لصحفيين في واشنطن "لقد وصلوا تقريبا إلى نهاية المطاف".



وأضاف "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.





