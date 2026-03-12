الخميس 2026-03-12 10:19 ص

ترامب: إيران تقترب من نقطة الهزيمة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الخميس، 12-03-2026 08:27 ص
الوكيل الإخباري-   اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن إيران على وشك الهزيمة، لكنه حذر من أن القوات الأميركية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من "شبه المستحيل" إعادة بناء البلاد.اضافة اعلان


وقال ترامب لصحفيين في واشنطن "لقد وصلوا تقريبا إلى نهاية المطاف".

وأضاف "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ميناء صلالة

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في عُمان بطائرات مسيرة

علم إيطاليا.

عربي ودولي استهداف قاعدة إيطالية في إقليم كردستان العراق بضربة صاروخية

الأردن يرحّب باعتماد مجلس الأمن القرار 2817 لإدانة الاعتداءات الإيرانية

أخبار محلية الأردن يرحّب باعتماد مجلس الأمن القرار 2817 لإدانة الاعتداءات الإيرانية

العراق يستنكر استهداف ناقلتي نفط في مياهه الإقليمية وتوقف الموانئ النفطية

عربي ودولي العراق يستنكر استهداف ناقلتي نفط في مياهه الإقليمية وتوقف الموانئ النفطية

5 إصابات بحادثين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

أخبار محلية 5 إصابات بحادثين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

الجيش اللبناني يؤكد تمسكه بالمصلحة الوطنية العليا وحماية وحدة البلاد

عربي ودولي الجيش اللبناني يؤكد تمسكه بالمصلحة الوطنية العليا وحماية وحدة البلاد

مصدر: السماح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور في مضيق هرمز.. وإيران تنفي

عربي ودولي مصدر: السماح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور في مضيق هرمز.. وإيران تنفي

المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي

عربي ودولي كدمة وكسر وجروح .. مصدر يكشف تفاصيل إصابة المرشد الجديد



 






الأكثر مشاهدة