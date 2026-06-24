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ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية

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أرشيفية
 
الأربعاء، 24-06-2026 10:53 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية.

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وأضاف ترامب للصحفيين "نحن نحقق تقدما كبيرا. إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية. سنرى ما سيحدث".


وأشار إلى أن "إيران توافق على كل ما أريده وعليها أن تفعل ذلك".

 
 


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