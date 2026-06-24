ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية

وأضاف ترامب للصحفيين "نحن نحقق تقدما كبيرا. إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية. سنرى ما سيحدث".
وأشار إلى أن "إيران توافق على كل ما أريده وعليها أن تفعل ذلك".
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