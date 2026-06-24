ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية.

اضافة اعلان



وأضاف ترامب للصحفيين "نحن نحقق تقدما كبيرا. إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية. سنرى ما سيحدث".