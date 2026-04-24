ترامب: إيران ستقدم عرضا يهدف لتلبية المطالب الأميركية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية.

وأضاف ترامب: "سيقدمون عرضا وسنرى ما سيحدث" مشيرا إلى أنه لا يعرف بعد ماهية هذا العرض.



وعندما سُئل عن الطرف الذي تتفاوض معه الولايات المتحدة، قال ترامب: "لا أريد أن أقول ذلك، لكننا نتعامل مع الأشخاص الذين يتولون المسؤولية الآن"



ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد، فيما يتوجه المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، السبت، إلى باكستان لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران بشأن وضع حد للحرب، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة فوكس نيوز: "أؤكد أن المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى باكستان صباح غد لإجراء محادثات ... مع ممثلين عن الوفد الإيراني".