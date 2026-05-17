ترامب: إيران ستواجه وقتا "سيئا للغاية" إذا لم نصل لاتفاق

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها.





وأوضح ترامب لقناة "بي إف إم" الفرنسية أنه لا يعرف إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا، لكنه أشار إلى أن الإيرانيين مهتمون بالتوصل إلى اتفاق.



وتابع ترامب: "إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية إن لم يتم التوصل إلى اتفاق".







