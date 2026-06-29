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ترامب: إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد في الدوحة الثلاثاء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اجتماعا بشأن إيران سيعقد الثلاثاء في الدوحة، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكتب ترامب بحروف كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين "إيران طلبت عقد اجتماع. وسيعقد
ترامب
 
الإثنين، 29-06-2026 03:06 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اجتماعا بشأن إيران سيعقد الثلاثاء في الدوحة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.اضافة اعلان


وكتب ترامب بحروف كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين "إيران طلبت عقد اجتماع. وسيعقد الثلاثاء في الدوحة".
 
 


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