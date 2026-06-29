ترامب: إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد في الدوحة الثلاثاء

03:06 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اجتماعا بشأن إيران سيعقد الثلاثاء في الدوحة، دون ذكر المزيد من التفاصيل. اضافة اعلان





وكتب ترامب بحروف كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين "إيران طلبت عقد اجتماع. وسيعقد الثلاثاء في الدوحة".





