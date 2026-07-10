الجمعة 2026-07-10 07:46 م

ترامب: إيران طلبت مواصلة المحادثات .. وأبلغناها أن وقف إطلاق النار انتهى

ترامب: إيران طلبت مواصلة المحادثات .. وأبلغناها أن وقف إطلاق النار انتهى
ترامب: إيران طلبت مواصلة المحادثات .. وأبلغناها أن وقف إطلاق النار انتهى
 
الجمعة، 10-07-2026 05:44 م
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات، مؤكدا أن واشنطن وافقت على ذلك، لكنها أبلغت طهران "بشكل لا لبس فيه" أن وقف إطلاق النار انتهى.اضافة اعلان


وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة "المحادثات". وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم، بشكل لا يقبل أي التباس، أن وقف إطلاق النار قد انتهى".

وبين ترامب في منشوره: "شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".
 
 


gnews

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