ترامب: إيران طلبت مواصلة المحادثات .. وأبلغناها أن وقف إطلاق النار انتهى

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة "المحادثات". وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم، بشكل لا يقبل أي التباس، أن وقف إطلاق النار قد انتهى".
وبين ترامب في منشوره: "شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".
-
أخبار متعلقة
-
عاجل تحذير إيراني شديد اللهجة لإسرائيل: لن تبقوا في مأمن وستطالكم النيران
-
تقرير عبري: الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة عميقة في الأفراد والمعدات
-
بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية
-
شرطة إسرائيل تصادر أسلحة وذخائر في مداهمة بقرية درزية
-
الكرملين يبحث السماح لتركيا ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث
-
مفاوضون قطريون في إيران لإجراء محادثات لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة
-
"الطاقة الدولية": التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد فائض النفط في 2027
-
إصابات بغارات من مسيّرات إسرائيلية جنوبي لبنان