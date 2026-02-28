ترامب: إيران لا تريد الذهاب بعيدا بما فيه الكفاية وهذا أمر مؤسف جدا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تسعى إلى زيادة ثروتها "قليلا"، لكنها "ليست بحاجة إلى كل هذه الكمية من النفط".

اضافة اعلان



وأضاف ترامب، في تصريحات له فجر السبت، أن الولايات المتحدة "ليست راضية عن المفاوضات مع إيران"، مؤكدا أن طهران "لا تريد الذهاب بعيدا بما فيه الكفاية"، واصفا ذلك بأنه "أمر مؤسف جدا".