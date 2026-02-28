السبت 2026-02-28 02:50 ص

ترامب: إيران لا تريد الذهاب بعيدا بما فيه الكفاية وهذا أمر مؤسف جدا

السبت، 28-02-2026 01:10 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تسعى إلى زيادة ثروتها "قليلا"، لكنها "ليست بحاجة إلى كل هذه الكمية من النفط".

وأضاف ترامب، في تصريحات له فجر السبت، أن الولايات المتحدة "ليست راضية عن المفاوضات مع إيران"، مؤكدا أن طهران "لا تريد الذهاب بعيدا بما فيه الكفاية"، واصفا ذلك بأنه "أمر مؤسف جدا". 


وبين ترامب، أنه لا يريد لإيران أن تقوم بأي تخصيب لليورانيوم على الإطلاق، حتى لأغراض مدنية، وذلك غداة جولة مفاوضات ثالثة بين واشنطن وطهران في جنيف.

 
 


