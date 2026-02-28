ترامب: إيران لا تريد الذهاب بعيدا بما فيه الكفاية وهذا أمر مؤسف جدا

وأضاف ترامب، في تصريحات له فجر السبت، أن الولايات المتحدة "ليست راضية عن المفاوضات مع إيران"، مؤكدا أن طهران "لا تريد الذهاب بعيدا بما فيه الكفاية"، واصفا ذلك بأنه "أمر مؤسف جدا".
وبين ترامب، أنه لا يريد لإيران أن تقوم بأي تخصيب لليورانيوم على الإطلاق، حتى لأغراض مدنية، وذلك غداة جولة مفاوضات ثالثة بين واشنطن وطهران في جنيف.
