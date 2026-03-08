الأحد 2026-03-08 03:38 ص

ترامب: إيران مسؤولة عن غارة دامية على مدرسة

لرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 08-03-2026 02:15 ص

الوكيل الإخباري-   حمّل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت طهران المسؤولية عن ضربة دامية على مدرسة للفتيات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان في جنوب إيران.

وقال ترامب للصحافيين في الطائرة الرئاسية: "استنادا إلى ما شاهدته، إيران هي من قام بذلك"، فيما خلصت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الضربة قد تكون أميركية.

 
 


